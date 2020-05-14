Австралийский гонщик Даниэль Риккардо в сезоне-2021 займет место призового пилота британской команды McLaren. Конюшня заключила со спортсменом, который этот год заканчивает в Renault, многолетнее соглашение. Напарником австралийца будет Ландо Норрис.

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо в сезоне-2021 займет место призового пилота британской команды McLaren. "Конюшня" заключила со спортсменом, который этот год заканчивает в Renault, многолетнее соглашение. Напарником австралийца будет Ландо Норрис.Риккардо ранее выступал в чемпионате "Формулы-1" за команды Hispania Racing F1 Team, Toreo Rosso, Red Bull, в составе последней он дважды был бронзовым призером чемпионата мира (2014 и 2016 годы). Контракт австралийца с французской командой Renault истекает в конце сезона-2020, и Даниэль решил его не продлевать.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в составе McLaren гонщик заменит испанца Карлоса Сайнса, который подписал соглашение с итальянской командой Ferrari. Ранее сообщалось, что в McLaren может перейти четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинувший Скудерию, или чемпион мира Фернандо Алонсо, который в системе McLaren участвует в других сериях, но компания выбрала австралийского гонщика.