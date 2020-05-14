Повседневные расходы россиян сократились в апреле на 16,6% по сравнению с показателем в марте, отмечает холдинг Ромир. Однако в годовом выражении показатель вырос на 2,4%.

Повседневные расходы россиян сократились в апреле на 16,6% по сравнению с показателем в марте, отмечает холдинг "Ромир". Однако в годовом выражении показатель вырос на 2,4%.Несмотря на довольно существенное сокращение, расходы россиян оказались в апреле наибольшими помесячными расходами за все годы наблюдений, поясняет "Ромир". Между тем реальные (очищенные от инфляции) расходы снизились в апреле на 17,2%.В марте отмечен высокий уровень расходов в связи с закупкой россиянами продуктов. Но с началом карантина, несмотря на полное отсутствие внедомашних расходов, существенного снижения расходов в годовом выражении в апреле не произошло, отмечает "Ромир".Это говорит о том, что возникают дополнительные статьи расходов из-за самоизоляции и растут цены на продукты повседневного спроса.Исследование основано на данных об уровне потребления 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек.