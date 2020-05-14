Ведомство разработало рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений.

Роспотребнадзор призвал школы после снятия ограничений начинать уроки в разное время.Уточняется, что такие рекомендации даны с целью максимального разобщения классов и сокращения взаимодействия детей друг с другом.Так, будет изменено время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен. Кроме того, за каждым классом закрепят учебное помещение. Также будет запрещено проведение массовых мероприятий.Также ведомство призвало использовать открытую спортивную площадку для занятий физкультурой и свести к минимуму количество занятий в спортивном зале.