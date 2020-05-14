Российские банки смогут избежать массового снижения рейтинга. Такое заявление сделали в международном рейтинговом агентстве Moody’s.

Российские банки смогут избежать массового снижения рейтинга. Такое заявление сделали в международном рейтинговом агентстве Moody’s.Вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова сообщила, что снижение рейтинга до "негативного" коснулось лишь небольшого числа российских кредитных организаций и агентство пока не планирует снижения оценки по остальным банкам."Для нас главным критерием является способность, проходя через трудный цикл, сохранить свой капитал", — приводит ее слова агентство ТАСС.Ульянова также отметила, что банки смогут сохранить прибыльность.Кроме того, Центральный банк рекомендовал финансовым компаниям пересмотреть свою дивидендную политику, а это позволит повысить или как минимум сохранить капитал.В остальном же банкам, и не только российским, безусловно, предстоит непростой период, так как из-за кризиса многие заемщики окажутся неплатежеспособными.С другой стороны, власти активно помогают банковской системе, вливая в нее ликвидность.Фактически ни один кризис не проходит без сложностей для банков. К слову, после финансового кризиса 2008 года в США многие банки так и не смогли полностью восстановиться. Да и инвесторы не слишком активно покупали их бумаги, это видно на долгосрочных графиках. Кредитные организации долгое время не показывали хорошей прибыльности из-за необходимости наращивать резервы.