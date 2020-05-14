Первый легкий многоцелевой вертолет Ансат передали Министерству чрезвычайных ситуаций России. Машина уже прилетела в Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС, где пилоты учатся сажать ее на разные площадки, летать на низких высотах.

Первый легкий многоцелевой вертолет "Ансат" передали Министерству чрезвычайных ситуаций России. Машина уже прилетела в Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС, где пилоты учатся сажать ее на разные площадки, летать на низких высотах, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".Контракт на поставку вертолета был подписан в 2019 году. Производители передали спасателям "Ансат" в универсальной комплектации: подготовлено место для медицинского модуля, установлены семь пассажирских кресел.Также в "Вертолетах России" уточнили, что поставили МЧС России два вертолета Ми-8МТВ-1 в конце 2019 года. Один из них оборудовали внешней подвеской для перевозки грузов до 4 тонн.Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" – разработка Казанского авиационного завода. Максимальная скорость машины – 275 километров в час, крейсерская – 250. Предельный груз, который помещается в кабине машины, – свыше 1200 килограммов. А топлива в баках хватает на 500 километров полета.