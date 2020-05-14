Правительство РФ утвердило субсидии для российских авиаперевозчиков в размере 23,4 миллиарда руб. Потратить их можно будет на зарплату персоналу, лизинговые платежи и оплату стоянки самолетов.

Правительство РФ утвердило субсидии для российских авиаперевозчиков в размере 23,4 миллиарда руб. Как отмечается в соответствующем постановлении, госсредства предназначены для возмещения убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства, не менее 60% субсидии должны пойти на зарплаты авиационному персоналу. Лизинговые платежи не могут превышать 30% от общего объема израсходованных средств. Еще не более 10% можно направить на оплату стоянки воздушных судов, операционную деятельность и содержание имущества.Для того чтобы получить субсидию, компания должна подать в "Росавиацию" заявление и соответствующий набор документов. Как пояснил Минтранс, заявка будет рассмотрена в течение 20 рабочих дней.В правительстве отмечают, что авиаотрасль – одна из наиболее пострадавших от ограничительных мер отраслей экономики. "Субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации", – отмечается в сообщении на сайте кабмина.