Интернет-мошенники немедленно попытались воспользоваться интересом россиян к разовым выплатам семьям с детьми, назначенным в рамках нового пакета мер по поддержке населения. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей нескольких компаний, работающих в области кибербезопасности.Специалисты отметили в последние дни вал регистраций фальшивых сайтов, которые пытаются замаскироваться под портал госуслуг или другими способами выманить у доверчивых граждан личные данные и деньги. Так, в зоне .ru появились около 30 новых доменов с названиями, содержащими слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и т.п. Некоторые пока не наполнены - очевидно, мошенники собирались скопировать дизайн официального раздела портала "Госуслуги", но не смогли его открыть из-за сбоев, вызванных резко возросшей нагрузкой.При подозрении нетрудно проверить, кем зарегистрирован домен. Например, это можно сделать на сайте reg.ru: в строку поиска справа от логотипа сайта нужно ввести имя домена и нажать кнопку whois. На появившейся странице со сведениями о домене есть строка "Администратор", у настоящего портала gosuslugi.ru это "Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation", то есть Минкомсвязи.Как рассказал газете заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, рост регистраций доменных имен для поддельных сайтов госуслуг начался еще в апреле - тогда их появилось более 70. Подобные сайты могут использоваться, чтобы похищать персональные данные, логин и пароль от настоящего сайта "Госуслуги", а также бывают задействованы в мошеннических схемах с выплатами - например, предлагая оплатить "комиссию" за оформление пособия.С фейковыми "госуслугами" есть и друга схема: создается сайт-клон, до поры до времени просто перенаправляющий добавившего его в закладки пользователя на настоящий портал. Через него жертва оформляет и успешно получает нужные услуги. В какой-то момент мошенники переадресацию отключают и уже на поддельной странице требуют, например, оплатить несуществующий штраф.Как оформить единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, либо ежемесячную выплату на детей до 3 лет, на портале "Госуслуги", 33Live.RuRu уже рассказывали.