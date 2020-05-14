Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о постройке в России не менее 25 заводов по переработке в энергию твердых коммунальных отходов.

"Ростех", "Росатом" и "ВЭБ.РФ" договорились о постройке в России не менее 25 заводов по переработке в энергию твердых коммунальных отходов.Госкорпорации заключили соглашение, сообщается в пресс-релизе участников проекта. Заводы планируется строить для обслуживания крупнейших туристических центров и агломераций с населением не менее 500 тысяч человек. Для выработки энергии планируется сжигать только отходы после сортировки, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот.Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов руб., из них одна треть приходится на "ВЭБ.РФ". Проект поможет создать в регионах 25 тысяч новых рабочих мест при строительстве и 2,5 тысячи постоянных рабочих на работающих заводах.Заводы смогут вырабатывать по 320 миллионов кВт/ч электроэнергии в год. Строительство планируется завершить в 2022 году. В проекте планируется использовать технологии Hitachi Zosen INOVA, мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию. Эта технология уже применяется при постройке других первых пяти заводов — четырех в Подмосковье и одного в Татарстане.За финансирование проекта отвечает "ВЭБ.РФ". Оператором проекта выступит "Ростех" через дочернюю компанию "РТ-Инвест", включая господдержку таких проектов. Планируется заключение договоров о предоставлении мощности на оптовом рынке электроэнергии.По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, этот проект – часть российской реформы отрасли с целью внедрить раздельный сбор мусора и достичь нулевого уровня захоронения.Постройка 25 заводов по выработке энергии из отходов поможет закрыть 25 действующих и избежать появления 80 новых мусорных полигонов, сохранить около 60 тысяч гектаров земель."Росатом" выступит в качестве технологического партнера, включая поставку оборудования, инжиниринг, пуск, отладку, техобслуживание и ремонт.