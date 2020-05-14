К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.

К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.Сарабашян совершал свои преступления в Ростове-на-Дону на протяжении 18 лет, за это время его дважды задерживали и отпускали. Всякий раз он действовал по одному сценарию: нападал со спины, набрасывал на шею своим жертвам ремень или куртку, душил до потери сознания, затем оттаскивал в безлюдное место, насиловал и убивал.Первое нападение он совершил в апреле 2000 года: уйдя в самоволку, солдат надругался над 27-летней женщиной, а затем убил ее. Спустя шесть месяцев, в октябре, он еще раз самовольно покинул часть и изнасиловал и убил 32-летнюю местную жительницу. В это же время его первый раз задержали, но командир части заявил, что его подопечный не выходил за ограждение, после чего Сарабашяна отпустилиВ ноябре 2001-го и в июле 2003 годов он аналогичным способом совершил изнасилования и убийства 16-летней девушки и 41-летней женщины. И вновь последовало задержание, однако доказательств вины подозреваемого собрать не удалось.В 2015 году Сарабашьян попытался надругаться над 29-летней ростовчанкой, но та оказала сопротивление и подняла крик, так что ему пришлось бежать.Последнее преступление военнослужащий совершил в октябре 2018 года, изнасиловав и убив 24-летнюю женщину. Спустя месяц его задержали, при обыске обнаружили смартфон, который он украл у своей жертвы.Суд признал его виновным в покушении на изнасилование, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах и краже. Ввиду исключительной опасности для общества и данных о личности Сарабашьяна приговорили к пожизненному заключению.