Доллар начал торги на Московской бирже со слабого роста, евро - с небольшого снижения. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар начал торги на Московской бирже со слабого роста, евро — с небольшого снижения. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,86-73,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 73,98 руб., повысившись на 3,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 79,86 руб. — это на 5 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 0,48 коп. до 76,62 руб.Нефть дорожает на фоне сигналов о сокращении запасов в США.Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1,8% и составила $29,72 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,8% до $25,75 за баррель.Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в стране за неделю по 8 мая сократились на 745 тысяч баррелей до 531,5 миллиона баррелей. Опрошенные Reuters аналитики, напротив, прогнозировали рост запасов на 4,1 миллиона баррелей.