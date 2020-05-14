Около 20 минут ушло у русскоязычного пилота на то, чтобы вывести в небе недалеко от Майами призыв Мой руки. С земли надпись, конечно, увидеть было невозможно, но сервис Flightradar24 позволяет оценить чистописание командира воздушного судна.

Около 20 минут ушло у русскоязычного пилота на то, чтобы вывести в небе недалеко от Майами призыв "Мой руки". С земли надпись, конечно, увидеть было невозможно, но сервис Flightradar24 позволяет оценить "чистописание" командира воздушного судна.Пилот использовал в качестве "пера" Cessna 172N Skyhawk, а на все про все у него ушло 22 минуты. Начальной и конечной точкой обращения стал аэропорт в Форт-Лодердейле.В Соединенных Штатах на сегодняшний день зафиксировано свыше 1,43 миллиона случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель в мире. Выздоровели 310,25 тысячи, почти 85,2 тысячи человек скончались.