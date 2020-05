Украина запретила въезд вагонов, которые оснащены колесными парами производства двух китайских компаний, отмечено в телеграмме начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова.

Украина запретила въезд вагонов, которые оснащены колесными парами производства двух китайских компаний, отмечено в телеграмме начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова.Украина 6 мая сообщила о запрете проезда по железным дорогам Украины вагонов, оснащенных цельнокатными колесами производства компаний Maanshan Iron and Steel Co., Ltd (Китай) и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd (Китай), сообщает ТАСС.РЖД запретили подготовку и подачу под погрузку вагонов с колесами производства упомянутых компаний, если вагоны следуют на Украину или транзитом через Украину.Между тем зампред "Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава" Денис Семенкин подчеркнул, что колесные пары указанных китайских компаний начали поставлять в Россию с III квартала 2018 года. Получено 180-200 тысяч колесных пар, при этом в общем объеме поставляемых в Россию колесных пар китайские колеса занимают менее 10%, и вопрос не является масштабным.Чего добивается Украина? Это очевидно, отметил Семенкин. На Украине работает компания "Интерпайп" — один из крупнейших производителей колес. Возможно, Украина пытается защитить своих производителей и рынок. Возможно также, что некоторые операторы могут отказаться от приобретения колесных пар в Китае.Ряду российских операторов украинский рынок не совсем интересен, но некоторые операторы могут прекратить закупать колеса китайского производства, заключил Семенкин.