Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg.Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. Три других покупателя в регионе получили запрашиваемые объемы нефти.8 из 12 нефтепереработчиков, поставки которым были сокращены, заявили, что сокращение было существенным, на 20-30% или более. Большая часть крупных сокращений приходится на покупателей в Китае и Индии. Некоторые из них сообщили, что ведут переговоры с Aramco, чтобы попытаться получить больше нефти.Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+.Это должно способствовать восстановлению баланса на рынке нефти, в то время как смягчение ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, дает надежду на улучшение спроса.