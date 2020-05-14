Бывший главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин прокомментировал решение Совета директоров железнодорожников не продлевать с ним контракт.

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал решение Совета директоров "железнодорожников" не продлевать с ним контракт."Задавайте вопросы Мещерякову (председатель Совета директоров "Локомотива", – прим. Ред.) звоните ему. Мне нечего сказать, – приводит слова Семина Sports.Ru. – На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно".В четверг пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе Семина. Юрий Павлович – самый титулованный тренер в истории столичного клуба, в который он вернулся в 2016 году и с тех пор выиграл два раза Кубок России и один раз чемпионат страны.Также стало известно, что на этом посту 73-летнего специалиста сменит серб Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям 1 июня 2020 года.