Наставник питерского футбольного Зенита Сергей Семак договорился с клубом о новом контракте. Срок соглашения – два года и другие основные параметры документа уже согласованы. Семак стал главным тренером питерской команды в 2018 году, перейдя в стан сине-бело-голубых из Уфы.

Наставник питерского футбольного "Зенита" Сергей Семак договорился с клубом о новом контракте. Срок соглашения – два года и другие основные параметры документа уже согласованы. Семак стал главным тренером питерской команды в 2018 году, перейдя в стан "сине-бело-голубых" из "Уфы".При этом, сообщает издание "Спорт-экспресс", вопрос подписания документа окончательно должен решиться после наступления ясности по поводу возобновления или прекращения нынешнего сезона. После этого 44-летний специалист и клуб вернутся к переговорам, чтобы уладить последние детали соглашения.