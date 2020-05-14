В 2020 году школьники смогут сдать по ЕГЭ столько предметов, сколько им потребуется для поступления в вуз. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью для РИА Новости.
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В 2020 году школьники смогут сдать по ЕГЭ столько предметов, сколько им потребуется для поступления в вуз. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью для РИА Новости.
"Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов", – заявил глава ведомства. Сергей Кравцов уточнил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов.
Ранее стало известно, что для учеников 9-х классов отменили обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых, передает "".