В 2020 году школьники смогут сдать по ЕГЭ столько предметов, сколько им потребуется для поступления в вуз. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью для РИА Новости. Как ..

В 2020 году школьники смогут сдать по ЕГЭ столько предметов, сколько им потребуется для поступления в вуз. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью для РИА Новости."Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов", – заявил глава ведомства. Сергей Кравцов уточнил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов.Ранее стало известно, что для учеников 9-х классов отменили обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых, передает "".