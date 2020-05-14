С фотографиями Гитлера и Гиммлера, размещенными в рамках акции Бессмертный полк - онлайн, будет разбираться Следственный комитет РФ. Уголовные дела возбуждены по статье Реабилитация нацизма УК РФ.

С фотографиями Гитлера и Гиммлера, размещенными в рамках акции "Бессмертный полк — онлайн", будет разбираться Следственный комитет РФ. Уголовные дела возбуждены по статье "Реабилитация нацизма" УК РФ."В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Как выяснили следователи, 3 мая неизвестные разместили на сайте "Банк памяти" анкету с изображением Гитлера, подписав ее "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо". Позднее в базе данных акции появилась фотография Гиммлера с подписью, что это якобы полковник Алексеев.