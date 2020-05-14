Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на женщину. Как сообщалось ранее, владелец натравил животное на пострадавшую, в результате чего та получила ранения.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на женщину. Как сообщалось ранее, владелец натравил животное на пострадавшую, в результате чего та получила ранения.На сайте ГСУ СК России по Москве сообщается, что женщина сделала замечание мужчине, после чего тот натравил на нее свою собаку. Животное укусило пострадавшую за руку.Проверочные мероприятия позволят установить все факты, ранее описанные в различных СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.