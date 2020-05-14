Более 130,7 тысячи человек были инфицированы в Москве за все время пандемии коронавируса – это самый внушительный показатель в стране. За последние сутки прибавилось 4712 новых случаев. Как в данный момент складывается эпидемиологическая обстановка в столице, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 130,7 тысячи человек были инфицированы в Москве за все время пандемии коронавируса – это самый внушительный показатель в стране. За последние сутки прибавилось 4712 новых случаев. В сравнении с другими регионами это много. Впрочем, на фоне цифр, которые наблюдались с начала мая, динамика внушает осторожный оптимизм. Как в данный момент складывается эпидемиологическая обстановка в столице, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник рассказал, что Москва стала лидером среди городов мира по тестированию на коронавирус. Число тестирований в столице планируется поднять до 100 тысяч, а в перспективе – до 200 тысяч в сутки. Это станет возможно благодаря иммуноферментному анализу крови. По словам мэра, в настоящее время стоит задача выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем.Мэр сообщил, что с 15 мая в Москве стартует массовый скрининг, который будет проводиться ро новому методу: горожанам предлагается пройти тестирование на наличие антител."Важнейшая работа, уникальная​​​. Такую работу не проводили нигде в мире, ни в одной стране. Такого масштаба и такой системы нигде не было создано, – сказал Собянин. – Москва делает это впервые в мире в таком объеме и так системно".По его словам, каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение в поликлинику на бесплатную сдачу анализа.Мэр отметил, что результаты скрининга позволят прогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической обстановки и принимать решения, касающиеся тех или иных противовирусных мер.Ранее Собянин объявил о введении масочно-перчаточного режима в столице. Это означает, что в общественном транспорте и других местах массового скопления людей горожане должны носить средства индивидуальной защиты от вируса. По мнению мэра, в России должна сформироваться новая культура, предполагающая максимальную заботу о собственном здоровье. Это необходимо для нормальной жизни в новой посткоронавирусной реальности.