Злоумышленник под предлогом срочного звонка родственнику забирал мобильные телефоны таксистов, заходил в подъезд дома, а затем скрывался в неизвестном направлении...

«Полицейские уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 30-летнего подозреваемого в мошенничествах и дистанционной краже денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Выхино-Жулебино поочередно с заявлениями обратились двое водителей такси. Заявители рассказали, что пассажир, которого они подвозили до указанного адреса, под предлогом срочного звонка родственнику забирал их мобильные телефоны, заходил в подъезд дома, а затем скрывался в неизвестном направлении. Один из потерпевших обнаружил, что с его банковской карты сняты денежные средства в сумме 18 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Хлобыстова. Им оказался 30-летний безработный приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник называл водителям такси один и тот же дом, код от подъезда которого он знал. Затем он просил телефон, чтобы якобы срочно позвонить, заходил в подъезд и тайно уходил через сквозную дверь. С одного из смартфонов мужчина перевел на свой счет денежные средства с помощью мобильного приложения. Похищенное он успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту территориальным ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ «Мошенничество» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18