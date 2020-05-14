Советник президента испанского футбольного клуба Барселона Жозепа Бартомеу Карлес Рексач прокомментировал слухи о возвращении в стан сине-гранатовых футболиста Пари Сен-Жермен Неймара.

Советник президента испанского футбольного клуба "Барселона" Жозепа Бартомеу Карлес Рексач прокомментировал слухи о возвращении в стан "сине-гранатовых" футболиста "Пари Сен-Жермен" Неймара."Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, что Неймар не вернется в "Барселону", это невозможно, – заявил Рексач в интервью Cope.es. – Он осознал, как был важен для "Барселоны", видео с его голами облетали весь мир, а в Париже он менее заметен".Неймар – самый дорогой футболист планеты, в августе 2017 года он перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец в составе парижан принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.Ранее СМИ неоднократно сообщали, что 28-летний футболист хочет вернуться в Испанию.