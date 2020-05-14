Вооруженные силы США и Польши все-таки решили провести совместные маневры Allied Spirit, или Союзный дух. Военные утверждают, что изменили программу учений так, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих.

Вооруженные силы США и Польши все-таки решили провести совместные маневры Allied Spirit, или "Союзный дух". Военные утверждают, что изменили программу учений так, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих и предупредить распространение коронавируса COVID-19.В частности, американские и польские войска устроят воздушный десант и форсирование реки. Учения проведут на полигоне в районе города Дравско-Поморское. Всего в Allied Spirit примут участие 6 тысяч военных: 4 тысячи американцев и 2 тысячи поляков."Союзных дух" связан с масштабными европейскими маневрами Defender Europe 20. Они должны стать крупнейшим учениями в Европе за 25 лет. Как сообщает пресс-служба европейского командования вооруженных сил США, тренировка пройдет на территории 10 стран НАТО. В ней примут участие 20 тысяч военных.