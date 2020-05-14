Запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное представляющими угрозу национальной безопасности компаниями, продлен еще на год. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.

Запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное "представляющими угрозу национальной безопасности" компаниями, продлен еще на год. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.По мнению законодателей США, напоминает Reuters, введенное в соответствии с законом о чрезвычайной экономической ситуации распоряжение Трампа направлено против китайских произоводителей, в первую очередь - Huawei и ZTE.В то же время, по данным источника информагентства министерство торговли США продлит срок действия временного разрешения (он истекает в пятницу), позволяющего американским бизнесам торговать с Huawei.Ассоциация операторов беспроводной связи США CTIA обратилась ранее в министерство с просьбой продлить разрешение на долгий срок, поскольку "сейчас не время ограничивать способность глобальных операторов поддерживать сети в рабочем состоянии".После того как США добавили Huawei в "черный список" в мае 2019-го Минторг разрешил китайской фирме закупать некоторые комплектующие у американских производителей, в первую очередь - чтобы минимизировать проблемы для американских компаний, использующих оборудование Huawei в своих сетях.