Новосибирский суд арестовал 6 моржей из приморской китовой тюрьмы. Продать или передать моржат можно будет после соответствующего решения суда. Как сообщил на своей странице в соцсети председатель организации Эковахта Сахалина Дмитрий Лисицын, дата заседания суда - 18 мая.

Новосибирский суд арестовал 6 моржей из приморской "китовой тюрьмы". Продать или передать моржат можно будет после соответствующего решения суда. Как сообщил на своей странице в соцсети председатель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, дата заседания суда — 18 мая.В 2018 году две компании — "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев.Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи моржей. Готовился запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора. Позже ведомство сообщило, что в выдаче разрешения отказано.В прокуратуре сообщили, что моржей на тот момент в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион. Также прокуратура подтверждает незаконность вылова моржей.ГТРК "Владивосток" напоминает, в 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.