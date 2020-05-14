Сумма операций по картам Мир в 2019 году увеличилась в 1,6 раза до 17,5 триллиона руб., указано в опубликованном сегодня годовом отчете Банка России.

Сумма операций по картам "Мир" в 2019 году увеличилась в 1,6 раза до 17,5 триллиона руб., указано в опубликованном сегодня годовом отчете Банка России.Количество операций выросло в 1,7 раза до 9,2 триллиона транзакций, а доля операций по картам "Мир" на российском рынке выросла с 14,5% до 19,3%. Чаще всего по картам "Мир" оплачиваются товары и услуги (73,6%).В 2019 году банки увеличили выпуск карт "Мир" в 1,4 раза до 73 миллионов штук. Это 25,2% от всей эмиссии платежных карт в России в 2019 году.Госдума планирует до летних каникул принять поправки в закон о защите прав потребителей: изменения обяжут торговые сайты-агрегаторы, интернет-магазины принимать к оплате карту "Мир", сообщили в пресс-службе Госдумы.25 февраля 2020 года законопроект принят в первом чтении. Закон о поправках вводит и постепенное уменьшение порога выручки, при превышении которого онлайн-магазины обязаны принимать оплату картой "Мир".Сейчас порог выручки составляет 40 миллионов руб. Но с 1 сентября 2020 года порог выручки снижается до 30 миллионов руб., с 1 января 2021 года – 20 миллионов руб. При превышении этого уровня выручки онлайн-магазин обязан принимать оплату картой "Мир".АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) — оператор карт "Мир" — была создана российскими властями в 2014 году, после того как ряд российских банков попал под действие санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные попавшими под санкции банками.