Федеральная таможенная служба (ФТС) в апреле текущего года снизила перечисления в бюджет РФ на 39,4% по сравнению с апрелем 2019 года до 311,6 миллиарда руб. согласно данным таможни.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в апреле текущего года снизила перечисления в бюджет РФ на 39,4% по сравнению с апрелем 2019 года до 311,6 миллиарда руб. согласно данным таможни.В январе-апреле доходы в бюджет от таможенных пошлин снизились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,5 триллиона руб. План ФТС по перечислениям в бюджет на 2020 год составляет 5,343 триллиона руб.В 2019 году таможенные поступления в бюджет страны снизились на 5,5% до 5,7 триллиона руб.Согласно базовому сценарию Центробанка РФ дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.Центробанк ожидает снижения ВВП на 4-6%. "Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10% до 15%. Также существенно (на 6-10%) снизятся по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал", — прогнозирует ЦБ.Российская экономика теряет почти 100 миллиардов руб. в день из-за ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавируса, заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. По мнению министра, ВВП России упадет в 2020 году на 5%. Российский Минфин планирует занять на открытом рынке сумму, эквивалентную 1-2% ВВП, для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов - 4-4,5 триллиона руб.