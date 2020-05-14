Бывший полузащитник сборной России и московского Локомотива, ныне игрок казанского Рубина Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой. Также футболист назвал причины развода с певицей.

Бывший полузащитник сборной России и московского "Локомотива", ныне игрок казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой. Также футболист назвал причины развода с певицей."Бузова говорила, что я подталкивал ее сделать операцию по увеличению груди? Не видел ее интервью, но это неправда. Я что, шесть лет, что ли, терпел маленькую грудь? Это бред, – заявил Тарасов в эфире Youtube-шоу "Алена, блин". – Увеличение груди – это ее инициатива была. Это ее не устраивала грудь, она хотела сделать операцию. Я – за естественную красоту. В этом проблем точно не было. Первый раз слышу".Дмитрий рассказал, что обвинения в изменах – это тоже вранье и не является причиной развода: "Ольга решила, что у меня появилась другая женщина? Но это полное вранье. Ей выгодно это говорить. Я же был мужем Ольги Бузовой. Если я куда-то приходил, ей сразу писали, что я здесь. Каким образом я мог скрывать другие отношения?"По словам футболиста, он очень хотел детей, а Бузова – нет: "Я сказал Оле: "Как насчет детей?" Она ответила, что все супер, но у нее есть условие – свадьба. Проходит время, я вижу, что у нее в голове какие-то проекты, работа одна, не было такого, что она говорила "хочу детей". У нас никак не получалось год, два. Я говорю: "Давай сходим, проверимся". Она обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я здоров. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет – неважно, не готова или от меня не хочет", – подытожил Тарасов.Напомним, 33-летний хавбек присоединился к "Рубину" в начале года и отработал вместе с командой два тренировочных сбора. После этого тренерский штаб казанцев во главе с Леонидом Слуцким решил подписать контракт с Тарасовым. На третьем сборе Дмитрий получил травму – футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный срок.