Президент США Дональд Трамп запретил главному федеральному правительственному пенсионному фонду инвестировать средства в китайские компании, которые, по мнению его администрации, представляют угрозу для нацбезопасности страны. Белый дом ссылается на риск будущих санкций из-за пандемии.

Президент США Дональд Трамп запретил главному федеральному правительственному пенсионному фонду инвестировать средства в китайские компании, которые, по мнению его администрации, представляют угрозу для нацбезопасности страны. Белый дом ссылается на "риск будущих санкций" из-за пандемии.Указания Белого дома звучат как раз в то время, когда Федеральный совет по пенсионным инвестициям (FRTIB), управляющий накоплениями в размере примерно $600 миллиардов в рамках своего "Плана сохранения сбережений" (TSP, пенсионный план с обязательными взносами для госслужащих США, самый крупный в мире), намеревается расширять международную часть своего инвестиционного портфеля, включив в нее индекс MSCI, в который входят в том числе китайские компании.Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, и советник по экономическим вопросам Белого дома Ларри Кудлоу, заявили, что использование индекса MSCI "подвергнет пенсионные фонды значительному и ненужному риску", поскольку инвестиции в том числе пойдут в китайские компании, которые находятся вод вопросом с точки зрения вопросов национальной безопасности. Кроме того, могут возникнуть юридические проблемы, в случае если компании из индекса окажутся под санкциями США.Между тем, ранее FRTIB отказался прислушаться к аналогичному требованию сенаторов, заявив, что такой шаг поставит в невыгодное положение примерно 5,5 миллиона госслужащих, чьими сбережениями управляет фонд. Однако теперь давление оказывается уже со стороны администрации Трампа.По информации Financial Times, в письме Юджину Скалиа, министру труда, осуществляющему надзор за TSP, господа О'Брайен и Кудлоу указывают на то, что акции китайских компаний в портфеле фонда подвергаются серьезным рискам. Оба советника указывают на "вероятность того, что будущие санкции будут связаны с виной правительства Китая за глобальное распространение пандемии COVID-19".