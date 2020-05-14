В Финском заливе тюленям устроили выпускной. Троих подрощенных малышей выпустили в дикую природу. Они бойко вылезли из переносок и отправились к воде.

В Финском заливе сегодня тюленям устроили выпускной. Троих подрощенных малышей выпустили в дикую природу. Они бойко вылезли из переносок и отправились к воде.Детенышей серого тюленя выхаживали в Репино, там расположен уникальный Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Две самки и самец — одну подобрали в парке Сестрорецка, вторая потерялась в Сосновом Бору, а самца привезли из Комарово. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", малыши быстро освоились и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весил более 40 килограммов.В бухту Окунева, где им предстоял выход в воду, животных доставили на спецмашине с погрузочной платформой. Тюлени уверенно направились к заливу, значит, к свободному плаванию готовы.Ранее сообщалось, что в центре Репино 11 тюленят готовятся начать самостоятельную жизнь. Ластоногие были найдены в акватории Финского залива этой весной. Они были сильно истощены и без помощи людей могли погибнуть.