Искажение исторических фактов - это позиция нынешнего правительства и политической элиты Украины. Такое мнение выразил доктор исторических наук Петр Толочко в прямом эфире программы 60 минут.

Искажение исторических фактов - это позиция нынешнего правительства и политической элиты Украины. Такое мнение выразил доктор исторических наук Петр Толочко в прямом эфире программы "60 минут".Он напомнил, что на уроке истории для учащихся 8-11 классов онлайн-школы глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Украина не воевала в Великой Отечественной войне."Учитель, который вел этот урок истории, еще не дорос до таких лекций. Но он выполняет политический заказ, чтобы дискредитировать ВОВ", — так прокомментировал Толочко действия главы УИНП. Сейчас в украинских учебниках такого термина больше не существует. "И более того, у нас есть мера наказания, кто это понятие будет употреблять", — пояснил он.По словам Толочко, для большинства украинцев ВОВ по-прежнему остается "Великой и Отечественной". По мнению историка, такая политика "унижает" свою страну и народ. "Война черным смерчем дважды пронеслась по нашим полям. Поэтому она Великая и Отечественная", — отметил академик НАН."Эта безнравственность, с которой мы живем многие годы, она началась еще со времен президента Ющенко и особенно расцвела при Порошенко. Именно он декоммунизировал страну, чем по существу ликвидировал фундамент своего собственного государства", — объяснил он.Толочко считает, что в настоящее время Украина "приспосабливается и выслуживается" перед Западом. "Но Европа переоценивает итоги той войны, потому что проиграла. А мы ее выиграли. И зачем нам сейчас умолять подвиг советского народа", — возмущен Петр Толочко.Также автор многих исторических трудов рассказал, что в нынешнее время с иной точкой зрения выходить в печать очень трудно. "Я пишу книгу "От Руси до Украины" — это этнографический и политический экскурс в нашу историческую память. И в ней есть раздел о ВОВ, — сообщил он. — Я рассказываю, что эта война была наша — Великая, Отечественная и жертвенная. И мы должны благодарно вспоминать воинов и солдат, которые полегли на полях этой войны".Академик НАН надеется, что эта книга все-таки будет издана. "Сейчас мои труды ни в вузах, ни в школах Украины не рекомендуют", — подчеркнул Толочко.