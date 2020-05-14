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<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2020-umerla-aktrisa-iz-filma-a-zori-zdes-tixie.html" target="_blank">Умерла актриса из фильма А зори здесь тихие</a> - Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти известной советской актрисы Аллы Мещеряковой. На ее счету множество самых разных ролей в кино и театре.