Унижавшую сотрудницу уфимского приюта вызвали в Следственный комитет. В эти минуты она дает показания. Напомним, 24-летняя виновница скандала заставляла воспитанников социального учреждения бить друг друга, унижала их, ругалась матом и все это снимала на видео.

Унижавшую сотрудницу уфимского приюта вызвали в Следственный комитет. В настоящий момент она дает показания. Напомним, 24-летняя виновница скандала заставляла воспитанников социального учреждения бить друг друга, унижала их, ругалась матом и все это снимала на видео. Неравнодушные жители Уфы потребовали привлечь девушку к ответственности, передает ГТРК "Башкортостан".В приюте представители прокуратуры, МВД, регионального управления Следкома и Минтруда провели совместную проверку. Она подтвердила факт жестокого обращения с детьми. Кроме того, выяснилось, что обвиняемая не имела педагогического образования. В результате обвиняемая была отстранена от работы. Против нее возбуждено уголовное и административное дела.Сообщается, что прокурор Башкортостана внес представление министру труда и социальной защиты Ленары Ивановой с требованием — незамедлительно навести в приюте порядок и обеспечить защиту прав детей. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности и других сотрудников учреждения и Минтруда за отсутствие контроля за деятельностью приюта.