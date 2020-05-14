Лесовоз, утонувший на БАМовской трассе, полностью блокировал движение. Дело в том, что между Комсомольском-на-Амуре и Березовым грунтовая дорога превратилась в болото. Большегрузам по ней ездить запрещено, но они, нарушая правила, пытаются проскочить.

Лесовоз, утонувший на БАМовской трассе, полностью блокировал движение. Дело в том, что между Комсомольском-на-Амуре и Березовым грунтовая дорога превратилась в болото. Большегрузам по ней ездить запрещено, но они, нарушая правила, пытаются проскочить.В Солнечном районе из-за прошедших дождей на дороге потонул лесовоз. Следовавшая за ним вереница грузовиков остановила движение полностью. В пробке пришлось стоять всю ночь. Не имеющие возможности продолжить движение водители легковых авто обратились в службу МЧС.Очевидцы из местных жителей заметили, как водители тяжеловозов скручивают номера. Пока еще действует межсезонный запрет на их перемещение.К утру лесовозы были разгружены, и движение удалось восстановить, сообщает ГТРК "Дальневосточная". Дорожные службы провели засыпку глубоких ям, однако, все равно увяз фургончик с продуктами для района им. Полины Осипенко.Жители поселков давно настаивали на пристальном контроле за большегрузными автомобилями в период весенней распутицы. В настоящее время на дороге, соединяющей поселки, установили пост весового контроля. Но и местные из числа добровольцев следят за проездом лесовозов, чтобы те не проскакивали во время пересменка на посту.