Младенца нашли выброшенным в мусорный бак в российском городе Туймазы, Башкирия. Крик ребенка услышал утром проходивший мимо дворник. Новорожденный находился в пакете с одеждой. Работник ..

Младенца нашли выброшенным в мусорный бак в российском городе Туймазы, Башкирия. Крик ребенка услышал утром проходивший мимо дворник.Новорожденный находился в пакете с одеждой. Работник ЖКХ отогрел малыша, а затем вызвал полицию и скорую помощь. Выяснилось, что горе-матерью младенца была 36-летняя местная жительница, у которой уже есть двое детей. В отношении нее возбудили уголовное дело, а ребенка доставили в больницу. За ним присматривают врачи.