Специалисты Гострудинспекции завершили расследование ЧП на посевной в Таймазинском районе. Напомним, несчастный случай произошел 6 апреля. 39-летний сотрудник сельскохозяйственного предприятия Башкирское зерно попал под сеялку и получил множественные переломы, передает ГТРК Башкортостан.

Специалисты Гострудинспекции завершили расследование ЧП на посевной в Таймазинском районе. Напомним, несчастный случай произошел 6 апреля. 39-летний сотрудник сельскохозяйственного предприятия "Башкирское зерно" попал под сеялку и получил множественные переломы, передает ГТРК "Башкортостан".Стало известно, что инцидент случился в момент сцепки агрегата с трактором. Сеяльщик не успел вовремя от него отойти, когда тракторист начал разворачиваться. В результате он оказался под колесами сеялки. Установлено, что водитель трактора нарушил статью 189 ТК РФ "Дисциплина труда и трудовой распорядок", не убедившись в отсутствии людей рядом с транспортным средством. Материалы расследования переданы в Следственный комитет.