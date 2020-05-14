В городе Почеп Брянской области построят комплекс по выпуску медицинских масок. Объект возводят на базе бывшего предприятия по химическому разоружению.

В городе Почеп Брянской области построят комплекс по выпуску медицинских масок. Объект возводят на базе бывшего предприятия по химическому разоружению, который перешел филиалу Московского эндокринного завода.4 миллиона медицинских масок в день — такая производительность комплекса. Также планируют выпускать и нестерильные маски. Сырье изготавливать будут на месте. Для хранения готовой продукции оборудуют специальные склады.Новый комплекс создаст примерно 250 постоянных рабочих мест, сообщает телеканал "Россия 24".Масочный режим действует уже по всей стране. Эти предосторожности придется соблюдать еще долго. В России число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 242 271. Умерли 2 212 человек, вылечились 48 003.