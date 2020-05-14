Православная церковь противопоставила себя гражданам. С таким заявлением несколько часов назад выступил премьер Черногории — после того, как по стране прокатилась волна беспорядков. Люди протестовали против задержания священнослужителей, которых полиция обвинила в нарушении эпидемиологического режима. В результате уличных столкновений пострадали два десятка человек.

Православная церковь противопоставила себя гражданам. С таким заявлением несколько часов назад выступил премьер Черногории — после того, как по стране прокатилась волна беспорядков. Люди протестовали против задержания священнослужителей, которых полиция обвинила в нарушении эпидемиологического режима. В результате уличных столкновений пострадали два десятка человек. Оппозиция уже заявила, что под предлогом борьбы с эпидемией власти терроризируют православное большинство.Усташи, то есть фашисты — кричат в городе Плевля, что на границе Черногории с Сербией. В ответ полиция применяет слезоточивый газ.На кадрах слышны хлопки, похожие на выстрелы. А сверху видно, что полиция пытается блокировать улицы, но люди и не думают расходиться и тем более, соблюдать социальную дистанцию. В полицейских летят камни, стеклянные бутылки.Протестующие вышли на улицы Будвы, Подгорицы, Белого Поля и Никшича. Пострадали четверо полицейских. Задержаны 62 человека. Большая половина — в Никшиче. Накануне именно там прошло богослужение в честь дня святителя Василия Острожского, самого почитаемого в Черногории святого.Праздник закончился арестом священнослужителей."Если вы хотите нам помочь — не в наших интересах провоцировать какие-либо инциденты. Мы мирно придем в полицейский участок и дадим показания. Мы не бежим от закона", — заявил Иоанникий, епископ Будимлянско-Никшичский.Его задержали на 72 часа. Столь жесткая мера и всколыхнула верующих. C точки зрения полиции, священники нарушили приказ о запрете собраний.Обычно в день Василия Острожского сотни тысяч человек приходят поклониться мощам святого в монастырь Острог. Но в связи с пандемией доступ туда был ограничен полицией."Это очень много значит для меня, для моей семьи и для моего ребенка. Вот почему я пришла", — говорит Елена Попович, прихожанка.Те, кто не смог попасть в Острог и пришли на ближайшее богослужение в Никшиче. Но в стране действует полный запрет на публичные мероприятия. Из-за его нарушения полиция задержала 9 священников.Но верующие в коронавирусе увидели только повод для ареста. Причина с точки зрения прихожан — борьба черногорской власти с канонической православной церковью.А это уже конец декабря. Принят закон "О свободе вероисповедания", который передает в госсобственность все храмы и монастыри, что построены до 1 декабря 1918 года.Принятый закон нашей съемочной группе тогда комментировал митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий: "Во время коммунизма здесь были предприятия многие построены, все это уничтожено во время этой традиции. Единственный организм, который сохранился и обновлялся — это церковь. И теперь надо это имущество отнять".Под действие закона подпадает больше шестисот пятидесяти святынь, включая Цетинский и Острожский монастыри.Вырубленный в отвесной скале на высоте 900 метров над уровнем моря. Монастырь Острог — один из самых почитаемых и посещаемых во всем православном мире. А его основателя святого Василия Острожского-Чудотворца считают хранителем православия на Балканах.Именно к святителю Василию обращают молитвы о будущем Сербской православной церкви. Верующие встали на защиту святынь по всей стране — в последних перед эпидемией мирных шествиях, по оценкам церкви, участвовали около двухсот тысяч человек. Это треть населения Черногории.И такое количество недовольных действиями властей — перед парламентскими выборами. Они должны состоятся этой осенью. Судя по реакции верующих на задержание священнослужителей, количество тех, кто не согласен с передачей церковных святынь государству, за время эпидемии не уменьшилось.