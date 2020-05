Джек Ма, основатель интернет-компании Alibaba, теперь не самый богатый человек Китая. Миллиардер уступил лидерство основателю телекоммуникационной фирмы Tencent

Джек Ма, основатель интернет-компании Alibaba, теперь не самый богатый человек Китая. Миллиардер уступил лидерство основателю телекоммуникационной фирмы Tencent Ма Хуатэну, пишет Forbes.Основатель компании Tencent Ма Хуатэн (马化腾 mǎ huàténg), известный в мире под именем Пони Ма (его фамилия 马 значит “лошадь”) обладает состоянием в 48,3 миллиарда долларов, а у Джека Ма — 41,2 миллиарда.В начале марта основатель Tencent на какое-то время пробивался на первое место в списке богатейших людей страны, когда его капитал достиг 44,5 миллиарда долларов. В мировом рейтинге богатейших людей мира Хуатэн занял 20 строчку в апреле, а Джек Ма расположился на 17-м месте.С начала 2020 года котировки Tencent, которая является крупнейшим дистрибьютором онлайн-игр, выросли на 14% — до самого высокого уровня за два года. Увеличение стоимости акций связано с высоким спросом на мобильные игры в период ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.Однако Tencent занимается не только играми. Компания работает во многих отраслях промышленности, от технологий до кино. Например, фильм “Люди в черном: Интернэшнл” был снят компанией Tencent Pictures, которая также ответственна за крупные релизы “Лучший стрелок-2” (Top Gun: Maverick) и “Терминатор: Темные судьбы” (Terminator: Dark Fate).Tencent также владеет популярным приложением WeChat и службой обмена мгновенными сообщениями QQ, которой пользуются более 1 млрд человек. Tencent также имеет долю в крупных американских игровых студиях. Например, китайская компания владеет Riot Games – студией в Лос-Анджелесе, отвечающей за две крупнейшие в мире игры – League of Legends и Teamfight Tactics.Tencent также владеет существенной долей Epic Games (а именно 40%) – компании из Северной Каролины, стоящей за Fortnite, Epic Games Store и движком Unreal Engine 4, на котором создаются множество игр. Ей также принадлежит большая часть Supercell (84%), финского лидера рынка мобильных игр, который стоит за такими проектами, как Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars. Tencent также владеет миноритарными пакетами акций издательства Activision, выпускающей Call of Duty и издательства Ubisoft, которой принадлежит франшиза Assassin’s Creed. Проще говоря: игровой портфель Tencent огромен.Activision, издатель Call of Duty, – американская компания. Когда Activision хочет запустить Call of Duty в Китае, Activision нуждается в китайском партнере – Tencent. Даже Nintendo сотрудничает с Tencent, чтобы попасть на прибыльный игровой рынок Китая: Nintendo и Tencent объединились, чтобы когда-то в будущем выпустить консоль Switch в Китае. Этот же процесс проходят и остальные крупнейшие игровые компании мира, от EA до Sony и Ubisoft: Tencent – это компания, через которую индустрия видеоигр выходит на рынок Китая.Кроме того, Tencent управляет WeGame – китайским аналогом крупнейшего в мире компьютерного игрового магазина Steam. Есть одно важное различие между Steam и WeGame: последняя имеет в разы больше пользователей, чем Steam.Компания Tencent считается одним из немногих бенефициаров пандемии, поскольку миллионы людей, оказавшихся в изоляции, обратились за развлечениями к играм, облачным сервисам, инструментам для совместной работы и другим онлайн-сервисы для развлечения, образования или работы.Облачные вычисления и офисные услуги компании, такие как Tencent Meeting, WeChat Work, а также ее онлайн-сервисы в сфере образования и здравоохранения сыграли важную роль, так как во время вспышки заболевания страна перешла на удаленную работу.В недавнем финквартале Tencent получила прибыль, которая превзошла ожидания рынка благодаря игровому бизнесу, а также лучшим, чем ожидалось, показателям в сфере рекламы и финтех услуг.Выручка Tencent составила 108 миллиардов китайских юаней ($15,2 миллиарда), увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль, приходящаяся на акционеров компании, достигла 28,9 миллиарда юаней по сравнению с 23,83 миллиарда юаней. Это рост на 6% по сравнению с прошлым годом. По словам компании, мобильные хиты Honor of Kings и Peacekeeper Elite помогли игровому подразделению вырасти и компенсировали снижение доходов от компьютерных игр.Доходы от онлайн-игр выросли на 31% по сравнению с прошлым годом и составили 37,3 миллиарда юаней. Общий доход от игр на смартфонах составил 34,7 миллиарда юаней за мартовский квартал. Аналитики инвестиционного банка Jefferies ожидали, что доход составит 31,6 миллиарда юаней.По мнению аналитиков, рост доходов компании Хуатэна — лишь временное благо, пишет Forbes. С открытием школ и офисов на фоне постепенного снятия ограничений люди начнут тратить меньше времени на игры.