В Лондоне от коронавируса умерла продавец железнодорожных билетов, в которую плюнул зараженный пассажир. Как пишет Guardian, 47-летняя кассир Белли Мухинья работала на вокзале Виктория в центре города.

В Лондоне от коронавируса умерла продавец железнодорожных билетов, в которую плюнул зараженный пассажир. Как пишет Guardian, 47-летняя кассир Белли Мухинья работала на вокзале "Виктория" в центре города.22 марта к кассе подошел мужчина и заявил, что заражен COVID-19. Затем он плюнул и покашлял на двух билетных кассиров. Через несколько дней у обеих женщин появились симптомы заболевания. 2 апреля Мухинья была доставлена в больницу, ее поместили под аппарат искусственной вентиляции легких, однако 5 апреля она скончалась.Коллега покойной отметила, что работодатель не обеспечил женщину средствами индивидуальной защиты. При этом начальство кассира знало об имеющихся у нее проблемах с дыхательной системой, но настаивало, чтобы она продолжала контактировать с пассажирами."Мы просили, чтобы нам позволили не выходить на работу. Мы говорили, что наши жизни в опасности, но нам сказали, что нельзя даже надевать маски", – рассказала сотрудница умершей.Инцидент прокомментировали на Даунинг-стрит."Отвратительно, когда на работника, обслуживающего пассажиров, нападают таким образом", – сказал представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Британская транспортная полиция приступила к расследованию этого случая.