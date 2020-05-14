В одной из многоэтажек Владимира произошел взрыв. Причиной ЧП стала бутылка растворителя, которую один из жильцов оставил возле работающей газовой плиты. Взрывная волна выбила окно в кухне.

В одной из многоэтажек Владимира произошел взрыв. Причиной ЧП стала бутылка растворителя, которую один из жильцов оставил возле работающей газовой плиты. Взрывная волна выбила окно в кухне, сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на городской паблик "Подслушано во Владимире".В итоге мужчина был госпитализирован. Подробности инцидента, а также информация о состоянии пострадавшего станут известны в ближайшее время.