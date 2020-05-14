В московском районе Покровское-Стрешнево на стройплощадке обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В московском районе Покровское-Стрешнево на стройплощадке обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", боеприпас находился в районе дома 3 на улице Большая Набережная. Его обнаружили в ходе проведения строительных работ.На место находки вызваны саперы, также организовано оцепление.