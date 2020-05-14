Женщина приезжает в незнакомый маленький городишко. Заходит в местный бар, там - тусня, все общаються - все друг друга знают. И только в углу сидит такой симпатишный мужчина - ни с кем не общается. Дама подходит к нему, заводит разговор:
(Д):""Я приезжая - одна, вы тоже приезжий? Мужчина (М) ей :""Да, нет! Я местный только извращенец. Со мной не хотят общаться""
(Д): ""Какое совпадение - я тоже извращенка (подмигивая) Может ко мне пойдем?"". (М) соглашается. Заходят в номер. (Д): ""Подожди меня, я сейчас"". Выходит в другую комнату, облачается в шипы, цепи, латекс, берет кнуты и ошейники и выходит в комнату, где находится (М). (Д): ""Покувыркаемся?"" (М): "" Я уже."" (Д): ""Что уже?"" (М): ""Ну, я уже тр*хнул твоего кота и нагадил тебе на подушку""
еще анекдот!