Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос переболевшего коронавирусом COVID-19 Степана Калугина. Бывший пациент ковидной больницы поинтересовался, чем он может помочь тем, кто болеет? Куда ему и переболевшим обращаться, чтобы сдать кровь а антителами к коронавирусу для переливания лечащимся

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос переболевшего коронавирусом COVID-19 Степана Калугина. Бывший пациент ковидной больницы поинтересовался, чем он может помочь тем, кто болеет? Куда ему и переболевшим обращаться, чтобы сдать кровь а антителами к коронавирусу для переливания лечащимся?Для доноров крови работает специальная горячая линия, куда москвичи смогут позвонить и узнать все необходимые детали, подчеркнул Сергей Собянин, отвечая в прямом эфире на вопросы на канале "Россия 24".В ближайшие недели для определения пригодности крови с антителами к коронавирусу будет внедрена специальная тест-система, добавил московский мэр. Тест-система определяет, достаточное ли количество антител в плазме крови или нет."Эта система разработана и должна получить лицензию и быть внедрена в ближайшие недели, — добавил Собянин. — Тогда количество доноров может увеличиться".Московское правительство установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу иммуноферментного анализа (ИФА). Общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.Кроме того, с 15 мая 2020 года начнется массовая и бесплатная скрининговая программа. Приглашения на сдачу крови к будут получать выборочно по 70 тысяч слеучайно выбранных москвичей. Каждые три дня список из 70 тысяч будет меняться. По итогам тестов они смогут узнать не болеют ли они коронавирусной инфекцией в скрытой форме и есть ли уже у них иммунитет к коронавирусу.С 11 марта 2020 года в мире заразились почти 4,3 миллиона человек, более 290 тысяч умерли. В России официально диагностированы более 250 тысяч случаев инфицирования коронавирусомю Выздоровели 53 тысячи 530 человек, но, к сожалению, умерли от осложнений 2 тысячи 305 пациентов. Темпы распространения инфекции в России начали снижаться, добавила главный санитарный врач России Анна Попова.