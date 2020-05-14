Весенний призыв в России стартовал. Особенности этого года, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, обсудили на заседании областной призывной комиссии. С 20 мая планируется начать отправку призывников к местам несения службы. В этом году особое внимание будет уделено санитарным мерам. С этой целью всех призывников в обязательном порядке протестируют на COVID-19.

Весенний призыв в России стартовал. Особенности этого года, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, обсудили на заседании областной призывной комиссии. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород".С 20 мая планируется начать отправку призывников к местам несения службы. Как сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, ряды Вооружённых Сил РФ пополнят более трех тысяч новобранцев, из них около восьмисот — жители Нижнего Новгорода. Часть нижегородцев отправится в элитные воинские части — Президентский полк Федеральной службы охраны, Преображенский и Семёновский полк, воздушно-десантные войска. Также нижегородские призывники пойдут служить в войска Национальной гвардии, научные роты.В этом году особое внимание будет уделено санитарным мерам, профилактики распространения коронавирусной инфекции. С этой целью всех призывников в обязательном порядке протестируют на COVID-19. После получения отрицательного результата новобранцев доставят к месту службы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Всех призывников обеспечат индивидуальными средствами защиты. После прибытия им предстоит сдать тест на наличие вируса еще раз, а также две недели соблюдать карантин.По вопросам нынешней призывной кампании работает горячая линия: 8(831)419-79-14 (с 9 до 14 часов).