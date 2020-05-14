На сегодняшний день сервис доступен в 11 отделениях почтовой связи

Записаться заранее на обслуживание во владимирские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.На сегодняшний день сервис доступен в 11 отделениях почтовой связи, 5 из них расположены во Владимире, остальные во Владимирской области.Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте и в мобильном приложении.Во Владимире услуга уже доступна в 5 почтовых отделениях, а именно:600000 (г. Владимир, Подбельского, 2)600005 (г. Владимир, Горького, 60)600021 (г. Владимир, Красноармейская, 45)600022 (г. Владимир, пр-т Ленина, 63)600031 (г. Владимир, Юбилейная, 50)Кроме того, услуга доступна в 6 отделениях почтовой связи, расположенных в районных центрах региона, среди них:601501 (г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская)601650 (г. Александров, Ленина, 28)601785 (г. Кольчугино, Дружбы, 9)601800 (г. Юрьев-Польский, Советская пл, 1А)601900 (г. Ковров, Октябрьская, 18)602267 (г. Муром, Ленина 55а)Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.