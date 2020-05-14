В подмосковном поселке Серебряные Пруды полицейские задержали мужчину, который обокрал продуктовый магазин. Инцидент произошел на Советской площади, сообщает сайт Подмосковье ..

В подмосковном поселке Серебряные Пруды полицейские задержали мужчину, который обокрал продуктовый магазин. Инцидент произошел на Советской площади, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".По предварительным данным, злоумышленник проник в помещение супермаркета, похитил продукты питания, алкоголь, сигареты, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о краже.