На совещании по вопросам развития генетических технологий в России Владимир Путин сообщил, что в рамках национального проекта Наука в России будут созданы три геномных центра мирового уровня. Главным технологическим партнером этой программы станет Роснефть.

На совещании по вопросам развития генетических технологий в России Владимир Путин поставил задачу разработать целую линейку генетических технологий в медицине, промышленности и экологии, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей и состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду и воздух, а также применять экологически чистое биотопливо."То есть речь идет о самых разных областях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности", — сказал президент на совещании, которое транслирует телеканал "Россия 24".Владимир Путин также сообщил, что в рамках национального проекта "Наука" в России будут созданы три геномных центра мирового уровня. Главным технологическим партнером этой программы станет "Роснефть" (которая уже подписала соглашение с правительством РФ), но и другие компании тоже приглашаются к участию.Каждый из этих центров, сказал президент России "должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем, от Новосибирска до Крыма".По масштабу задач, прорыву и значению для страны Путин сравнил генетику с атомным и космическим проектами XX века и сказал, что "вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке".Глава государства поставил задачу выстроить ее так, "чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их (причем, как можно быстрее) в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную (и в России, и в мире) продукцию".На этом совещании Владимир Путин также сказал, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит вернуться к долгосрочной повестке.