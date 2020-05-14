Иностранцы смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости, сообщили Известиям в Минэкономразития.

Иностранцы смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости, сообщили "Известиям" в Минэкономразития.Министерство подготовило такой законопроект для привлечения иностранных инвесторов. Документ планируется ввести в силу в июле 2021 года. Такая норма действует во многих странах Европы.В Госдуме предложили ввести в проект закона обязательную проверку законности денег, которые иностранцы будут тратить на покупку недвижимости. Форму недвижимости — коммерческую или частную — утвердит правительство.