К началу учебного года в Твери откроется новый корпус суворовского училища. Объект возводят строители Министерства обороны РФ.

К началу учебного года в Твери откроется новый корпус суворовского училища. Объект возводят строители Министерства обороны РФ.Закончить его планируют к концу августа, чтобы уже с 1 сентября воспитанники училища могли переехать туда, сообщает телеканал "Россия 24".Общая площадь строительства — 60 тысяч квадратных метров. Несколько этажей, просторная столовая, два спальных корпуса. Все здания нового комплекса соединят крытыми переходами. Сам корпус спроектирован по успешно реализованным в других городах образовательным учреждениям Министерства обороны.