Из-за наступившего паводка в Усть-Кубинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации регионального управления МЧС, сейчас границы зоны ЧС находятся на территории села Устье. Большая вода уже заблокировала 44 жилых дома, передает ГТРК Вологда.

Из-за наступившего паводка в Усть-Кубинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации регионального управления МЧС, сейчас границы зоны ЧС находятся на территории села Устье. "Большая вода" уже заблокировала 44 жилых дома, передает ГТРК "Вологда".Кроме того, вода размыла участок трассы в Усть-Кубинском районе и низководный мост, расположенный в Сокольском районе. В регионе развернули два временных пункта размещения. Они смогут принять около девяноста человек.Напомним, 7 мая режим чрезвычайной ситуации ввели в Верховажском районе. Потоки воды хлынули на улицы и разрушили несколько мостов. Все хозяйства и огороды были полностью затоплены. Пока ситуация остается сложной. Уровень воды в западных районах области может подниматься до 25 см в сутки, в восточных и центральных - до 40.