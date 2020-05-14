Полицейские напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, влечет уголовную ответственность.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).19 марта текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль под управлением 41-летнего мужчины.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских, что мужчина пьян. Также было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции указанной статьи предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.